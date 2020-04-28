«Врачи — пушечное мясо в борьбе с пандемией». Немецкие врачи позируют голыми, протестуя против нехватки средств защиты

/ Новости Германии
Просмотров: 1955

Медики из Германии начали выкладывать в сеть свои фото, на которых они изображены в голом виде.

Флешмоб Blanke Bedenken («Голые сомнения») направлен на привлечение внимания государства и общества к проблеме нехватки средств индивидуальной защиты.

По словам врачей, они постоянно чувствуют для себя опасность заразиться коронавирусом и утверждают, что предыдущие их призывы о помощи в обеспечении средствами защиты оставались без внимания.

Идея флешмоба принадлежит французскому врачу Алену Коломби. Как отметил его немецкий коллега Кристиан Рехтенвальд, «люди должны понять, что врачи — пушечное мясо в борьбе с пандемией».

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

Читайте по теме:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Германия коронавирус COVID-19 Персона: Ален Коломби Кристиан Рехтенвальд

Другие материалы на эту тему:

«Мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19»

«Мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19»

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Лукашенко уже увидел вирус и даже не исключает худшего

Лукашенко уже увидел вирус и даже не исключает худшего

Семь вопросов о COVID-19, на которые уже есть ответы

Семь вопросов о COVID-19, на которые уже есть ответы