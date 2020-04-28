«Врачи — пушечное мясо в борьбе с пандемией». Немецкие врачи позируют голыми, протестуя против нехватки средств защиты

Медики из Германии начали выкладывать в сеть свои фото, на которых они изображены в голом виде.

Флешмоб Blanke Bedenken («Голые сомнения») направлен на привлечение внимания государства и общества к проблеме нехватки средств индивидуальной защиты.

По словам врачей, они постоянно чувствуют для себя опасность заразиться коронавирусом и утверждают, что предыдущие их призывы о помощи в обеспечении средствами защиты оставались без внимания.

Идея флешмоба принадлежит французскому врачу Алену Коломби. Как отметил его немецкий коллега Кристиан Рехтенвальд, «люди должны понять, что врачи — пушечное мясо в борьбе с пандемией».

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