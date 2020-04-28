На Смоленщине задержан джип из Беларуси — он перевозил 24 коробки сигарет

Крупная партия контрафактных сигарет была задержана российскими пограничниками в Смоленской области.

Фото погрануправления ФСБ по Смоленской области

Как сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ, внедорожник из Беларуси был остановлен для проверки в Руднянском районе.

В ходе осмотра, пограничники обнаружили 24 коробки с белорусскими сигаретами. Водителя и пассажира задержали и доставили в местное погранотделение.

За нарушение временных ограничений по пересечению российской границы они оштрафованы на две тысячи российских рублей каждый. Также водитель и внедорожник с сигаретами переданы правоохранителям для дальнейшего разбирательства.