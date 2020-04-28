Число случаев коронавируса в мире превысило три миллиона
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в масштабах планеты превысило три миллиона и по состоянию на утро 28 апреля составляет 3 042 122.
Об этом сообщает исследовательский центр Университета Джона Хопкинса (США), систематизирующий
Количество смертельных исходов уже превысило 210 тысяч — 211 221 случай.
Среди стран печальное лидерство удерживают Соединенные Штаты Америки — 988 469 случаев и 56 253 летальных исхода.
В первой десятке также:
- Испания — 229 422 / 23 521
- Италия — 199 414 / 26 977
- Франция — 165 977 / 23 327
- Германия — 158 758 / 6126
- Великобритания — 158 348 / 21 157
- Турция — 112 261 / 2900
- Иран — 91 472 / 5806
- Россия — 87 147 / 794
- Китай — 83 938 / 4637
В Беларуси, по данным Минздрава на 28 апреля, зарегистрировано 12 208 случаев COVID-19 и 75 смертельных исходов.
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