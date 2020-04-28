«БПС-Сбербанк» перешел на новый процессинг и возобновляет выпуск карт

«БПС-Сбербанк» успешно перешел на новый процессинг, который позволит быстрее внедрять и запускать новые технологии и сервисы.

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«Переход на новый процессинг прошел успешно и без неожиданностей. Нам потребовался всего один год для того, чтобы внедрить новый процессинговый центр, включая построение инфраструктуры, сертификации в платежных системах и интеграции с системами банка», — отметил председатель правления «БПС-Сбербанка» Игорь Меркулов.

Смена процессинга была бесшовной. Это значит, что владельцам карточек не пришлось что-либо делать для миграции — все данные перенесены автоматически. Карточки были временно недоступны только в ночь на 27 апреля, о чем банк предупреждал заранее. При этом «БПС-Сбербанк» вернется к выдаче карточек, в том числе с доставкой на дом, в ближайший рабочий день — 29 апреля.

Новый процессинговый центр обладает практически неограниченными возможностями, как по объемам, так и по скорости обслуживания и выпуску карточек. Теперь «БПС-Сбербанк» может в короткие сроки внедрять и запускать инновационные решения, в том числе эксклюзивные для рынка. Уже на текущем этапе в новом процессинге «зашит» ряд дополнительных сервисов для клиентов, которые будут презентованы в ближайшее время.