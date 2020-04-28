УЕФА выделит Белорусской федерации футбола 4,3 млн евро на преодоление последствий COVID-19

Белорусская федерация футбола и остальные 54 футбольные ассоциации Европы получат по 4,3 млн евро на борьбу с последствиями коронавируса COVID-19 от Союза европейских футбольных ассоциаций.

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«Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентными трудностями, вызванными кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов так, как будет уместно в их обстоятельствах, — заявил президент УЕФА Александер Чеферин. — Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до 4,3 млн евро за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций. Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным».

Средства (в сумме 236,5 млн евро) будут выделены по линии программы помощи HatTrick, сообщила пресс-служа УЕФА по итогам прошедшего 27 апреля заседания исполкома организации.

Программа помощи УЕФА HatTrick появилась после Евро-2004 в Португалии и базируется на идее реинвестирования существенной части доходов от проведения чемпионатов Европы в развитие футбола тремя способами: инвестициями, образованием и обменом знаниями (отсюда название программы, созвучное с определением достижения игрока, забившего три мяча в одном матче).

Общий объем средств, выделенных национальным ассоциациям программой HatTrick к 2024 году, достигнет 2,6 млрд евро.

В связи с пандемией коронавируса на континенте продолжается только один чемпионат — белорусский. Состоялось уже шесть туров. 30 апреля стартует женская лига, отмечает БелаПАН .

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