1 мая Австрия смягчает условия ограничительных мер в связи с пандемией

Австрия объявила о поэтапном снятии либо смягчении ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19, сообщает APA .

Вена. Фото pixabay.com

Так, 1 мая снимается ограничение на выход из дома. При этом сохраняется требование соблюдения социальной дистанции не менее одного метра, а также запрет на собрания более десяти человек. Исключение сделано лишь для похорон, в которых смогут принять участие до 30 человек.

15 мая планируется возобновление работы кафе и ресторанов. Посетителям разрешается размещаться не более четырех человек за одним столиком, а персонал будет обязан работать в масках.

29 мая начнут прием постояльцев австрийские отели.

Чрезвычайные меры в Австрии действуют с 16 марта. С начала пандемии в этой стране выявлено более 15,2 тысячи случаев COVID-19, скончалісь 549 человек.

25 апреля полеты в Вену начала белорусская авиакомпания «Белавиа». Рейсы из Минска в аэропорт Швехат осуществляются каждый день.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Читайте по теме: