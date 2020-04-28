Пентагон опубликовал видеозаписи НЛО

Министерство обороны США официально подтвердило подлинность трех видеозаписей, попавших в интернет еще в 2007 и 2017 годах, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты.

В сообщении Пентагона отмечается, что одна из этих записей была сделана в ноябре 2004 года, а две другие — в январе 2015-го. Неопознанные летающие объекты были засняты с самолетов Военно-морских сил США.

На видео, которое было записано в августе 2004 года с самолета у берегов Калифорнии, слышны разговоры военных, которые удивлены тем, что неопознанный объект летит против ветра, который на такой высоте достигает почти 200 км/ч, а затем объект начинает вращаться, отмечает Lenta.ru .

Минобороны США сообщает, что публикация этих записей не несет угрозы раскрытия американских военных технологий и преследует цель развеять любые возможные сомнения о подлинности этих кадров.

Пентагон подтверждает их подлинность, отмечая при этом, что воздушные объекты на кадрах по-прежнему характеризуются как неопознанные.