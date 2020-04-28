В Барановичах скорая помощь с включенными маячками попала в ДТП на перекрестке

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Тягач и скорая помощь с проблесковыми маячками столкнулись 28 апреля в Барановичах. ДТП случилось на перекрестке Советского проспекта и улицы Пролетарской, сообщает Intex-press.

Водитель скорой помощи рассказал Intex-press, что заблаговременно включил звуковую сирену и проблесковые маячки.

«Перед перекрестком остановился, чтобы убедиться, что все машины пропускают, и продолжил движение. Когда поворачивал налево, столкнулся с тягачом», — сказал водитель скорой.

Машины получили незначительные механические повреждения. Никто не пострадал. Однако тяжелобольному, которого скорая везла в больницу, пришлось ждать, пока приедет другой экипаж.

 

 

Фото Александра Короба
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Тэги: ДТП скорая помощь Город: Барановичи

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