В Барановичах скорая помощь с включенными маячками попала в ДТП на перекрестке

Тягач и скорая помощь с проблесковыми маячками столкнулись 28 апреля в Барановичах. ДТП случилось на перекрестке Советского проспекта и улицы Пролетарской, сообщает Intex-press .

Водитель скорой помощи рассказал Intex-press, что заблаговременно включил звуковую сирену и проблесковые маячки.

«Перед перекрестком остановился, чтобы убедиться, что все машины пропускают, и продолжил движение. Когда поворачивал налево, столкнулся с тягачом», — сказал водитель скорой.

Машины получили незначительные механические повреждения. Никто не пострадал. Однако тяжелобольному, которого скорая везла в больницу, пришлось ждать, пока приедет другой экипаж.

Фото Александра Короба