Саакашвили не войдет в состав правительства Украины

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает Цензор.нет .

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Причиной решения правительства стало то, что ему не удалось набрать достаточное количество депутатов, готовых поддержать такое назначение. Для утверждения Саакашвили на посту зампреда Кабинета министров требуется 226 голосов депутатов Рады.

У пропрезидентской партии «Слуга народа» сейчас 248 голосов, что могло бы позволить утвердить назначение без учета мнения других фракций, однако поддержать Саакашвили согласились не более 170 депутатов, хотя инициатива исходила непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского.

По данным Цензор.нет, сейчас рассматривается компенсирующий вариант — выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата «Слуги народа» с максимальной поддержкой власти.

Саакашвили возглавлял Одесскую областную администрацию с мая 2015 года по ноябрь 2016-го, когда на фоне политического конфликта с Петром Порошенко ушел в оппозицию к официальному Киеву.