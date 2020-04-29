Погода испортилась: ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер
В среду, 29 апреля, погода на территории Беларуси заметно испортится, прогнозируют специалисты Белгидромета.
Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах пройдут дожди, прогремят грозы (неблагоприятное погодное явление прогнозируют в южных районах).
Ветер переменных направлений умеренный, в некоторых местах порывистый. В областных центрах и столице столбик термометра днем покажет следующие значения:
- Брест +22..+24°C;
- Витебск +11..+13°C;
- Гомель +22..+24°C;
- Гродно +11..+13°C;
- Могилев +17..+19°C;
- Минск +12..+14°C.
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