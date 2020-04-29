Погода испортилась: ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

В среду, 29 апреля, погода на территории Беларуси заметно испортится, прогнозируют специалисты Белгидромета.

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Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах пройдут дожди, прогремят грозы (неблагоприятное погодное явление прогнозируют в южных районах).

Ветер переменных направлений умеренный, в некоторых местах порывистый. В областных центрах и столице столбик термометра днем покажет следующие значения:

Брест +22..+24°C;

Витебск +11..+13°C;

Гомель +22..+24°C;

Гродно +11..+13°C;

Могилев +17..+19°C;

Минск +12..+14°C.