В США число жертв COVID-19 превысило количество погибших за 20 лет войны во Вьетнаме

США продолжают удерживать печальную пальму первенства по количеству заразившихся коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 и числу умерших от заболевания COVID-19.

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По данным Университета Джонса Хопкинсана на 29 апреля, всего в США заражение официально подтверждено у 1 012 583 человека (скончалось 58 355).

За все время вьетнамской войны США потеряли убитыми, умершими в плену и пропавшими без вести около 58 тыс. человек.

Всего в мире коронавирус обнаружен у 3 116 680 человека (ушли из жизни 217 168).

В пятерку стран с самым высоким уровнем заражения сегодня кроме США входят: Испания — 232 128 (умерло 23 822), Италия 201 505 (27 359), Франция — 169 053 (23 694), Великобритания — 162 350 (21745).

По данным Министерства здравоохранения Беларуси на утро 28 апреля, с начала пандемии в стране выявлено 12 208 случаев COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов. Выздоровели и выписаны 1993 пациента, умерли 79 человек.

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