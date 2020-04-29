Где ГАИ расставила ловушки

Закончились длинные выходные. Многие автомобилисты отправятся на работу на собственном транспорте. Иногда, чтобы успеть во время водители не выезжают пораньше из дома, а превышают скорость.

Фото УГАИ Гродненской области

Именно с такими и другими категориями автомобилистов ведет борьбу Госавтоинспекция.

В среду, 29 апреля, на дорогах появятся мобильные датчики контроля скорости. Они будут находиться в следующих местах:

дорога Р4 Барановичи — Ляховичи» (330-й км);

Гродно (проспект Клецкова);

дорога Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе);

Гродно (улица Советских пограничников).

Ранее сообщалось, что столичная ГАИ установила на весь апрель мобильный датчик контроля скоростных режимов. Радар будет находиться на проспекте Независмости, 200.

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Напомним, что по всей стране проходит спецмероприятие «Открой сезон без нарушений!», направленная на предупреждение ДТП с участием двухколесного транспорта.

В ГАИ отметили, что за январь-март на дорогах Беларуси по вине водителей мототранспорта произошло 12 ДТП, в которых два человека погибли и 11 получили ранения.