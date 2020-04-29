«Росатом» готовится завезти на БелАЭС свежее ядерное топливо

Российская государственная корпорация «Росатом» готовится к завозу свежего ядерного топлива на строящуюся Белорусскую АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Фото с сайта ferra.ru

В видеообращении он отметил, что «на белорусской станции идут предпусковые работы».

«Готовимся к завозу свежего топлива в Белоруссию. На этой площадке продолжается плановая ротация персонала, несмотря на все сложности. На прошлой неделе доставили очередную группу работников — 43 человека. В ближайшие дни к отправке в Белоруссию готовится еще несколько групп наших коллег и работников подрядных организаций», — сказал он.

9 апреля консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев сообщил БелаПАН, что Госатомнадзор в настоящее время готовит разрешение на завоз ядерного топлива для БелАЭС, а Министерство энергетики финализирует соглашение между правительствами Беларуси и России, которое будет регулировать вопросы поставки этого топлива.

В феврале-марте Госатомнадзор проверил готовность площадки БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива. По итогам целевой проверки регулирующий орган пришел к выводу, что администрация станции способна обеспечить безопасный прием и размещение ядерного топлива.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

11 апреля министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре.

Второй энергоблок планируется запустить в 2021 году.