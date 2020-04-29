Пропавший по дороге из России житель Кобрина нашелся
Прекращены поиски 36-летнего Олега Микитюка, с которым родственники несколько дней не могли выйти на связь.
Сообщалось, что молодой мужчина возвращался из России домой (проживает в Кобрине в поселке «Фруктовый»).
Рано утром на поезде он приехал в Минск, ушел с железнодорожного вокзала в неищзвестном направлении и пропал.
Накануне ПСО «Ангел» сообщил, что мужчина нашелся.
Вчера Naviny.by писали, что в Витебске найден ранее пропавший 28-летний парень.