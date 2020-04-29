За увольнение ректора БНТУ собрали почти 900 подписей

В правительство Беларуси отправлена петиция с просьбой отправить в отставку ректора Белорусского национального технического университета Сергея Харитончика.

Фото: times.bntu.by

Авторы и подписанты петиции (всего 853 человека) считают, что руководитель вуза не смог во время заражения студентов коронавирусом наладить качественное управление ректоратом.

Как отмечается, «нынешний ректор принимает решения, которые нарушают уже ранее подписанные документы. Так срочное выселение студентов БНТУ из 17-го общежития противоречит 15 пункту 6 главы договора, который заключается со студентами при заселении в общежитие, где написано, что «при расторжении либо прекращении настоящего договора, признании его недействительным наниматель обязан освободить жило помещение в течение трёх суток». Также принятое решение вынуждает студентов нарушить их обязательство находится в самоизоляции по месту жительства, которые было зафиксировано в заявлениях с просьбой перевести их на индивидуальное обучение с использованием информационно-коммуникационных технологий в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой» (орфография и пунктуация сохранена, — Naviny.by).

Подписанты попросили назначить ректором человека, «который в первую очередь будет нести ответственность за студентов, которые поступили на обучение в БНТУ».

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