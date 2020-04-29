Восемь человек погибло на пожаре в Выборге — из них шестеро детей

Ужасная трагедия произошла сегодня ночью в Выборге (Ленинградская область).

Как сообщает «Фонтанка» , на пожаре в доме на Малой Водяной улице погибли восемь человек (36-летний мужчина и 32-летняя женщина, а также шесть девочек в возрасте от одного месяца до восьми лет).