Восемь человек погибло на пожаре в Выборге — из них шестеро детей 29.04.2020 / 10:16 / Мир Просмотров: 242 A- A+ Ужасная трагедия произошла сегодня ночью в Выборге (Ленинградская область). Как сообщает «Фонтанка», на пожаре в доме на Малой Водяной улице погибли восемь человек (36-летний мужчина и 32-летняя женщина, а также шесть девочек в возрасте от одного месяца до восьми лет). Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Выборг Другие материалы на эту тему: В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора» Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»