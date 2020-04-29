Доллар сильно падает, а евро растет утром после длинных выходных

Американская валюта серьезно сдает позиции на открытии торгов Белорусской валютно-фондовой бирже в середу, 29 апреля.

Доллар теряет сразу 0,0191 пункта и торгуется на уровне 2,4439 белорусского рубля. Это происходит на фоне роста мировых цен на нефть.

Евро растет на 0,013 пункта — 2,66 белорусского рубля.

Существенно укрепляется и российский рубль. Плюс составляет 0,0217 пункта — 3,319 белорусского рубля за 100 российских.