В Минске от COVID-19 умер иерей Геннадий Бутько

В среду, 29 апреля, стало известно о кончине иерея Геннадия Бутько.

Печальную весть для всех, кто знал священника сообщил на своей странице в социальной сети руководитель Синодального информационного отдела БПЦ Сергей Лепин.

Несмотря на то, что обстоятельства смерти не сообщается, можно предположить, что иерей скончался от COVID-19 (ранее его друг Наталья Василевич писала у себя в соцсети, что ведется поиск донора плазмы, переболевшего коронавирусом).

Геннадий Бутько родился 13 июня 1963-го. Возведен в сан иерея 6 октября 2003-го. Награжден правом ношения набедренника в 2018-м.

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