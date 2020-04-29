«Беларусбанк» изменил порядок погашения кредитов

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Крупнейшее в нашей стране кредитно-финансовое учреждение — «Беларусбанк» — сообщила о новшествах.

Это касается изменения порядка погашения кредитов, предоставленных с использованием системы «Интернет-банкинг».

Как сообщается, можно погашать кредит и (или) проценты за пользование кредитом ежемесячно в любое число календарного месяца не позднее последнего дня месяца.

Более подробно о новых правилах, а также о заключении дополнительных соглашений к кредитному договору можно узнать на сайте банка.

Ранее сообщалось, что «Беларусбанк» объявил о некоторых изменениях по обслуживанию кредитных карт.
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Тэги: банки Беларусбанк кредиты

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