«Беларусбанк» изменил порядок погашения кредитов
Крупнейшее в нашей стране кредитно-финансовое учреждение — «Беларусбанк» — сообщила о новшествах.
Это касается изменения порядка погашения кредитов, предоставленных с использованием системы «Интернет-банкинг».
Как сообщается, можно погашать кредит и (или) проценты за пользование кредитом ежемесячно в любое число календарного месяца не позднее последнего дня месяца.
Более подробно о новых правилах, а также о заключении дополнительных соглашений к кредитному договору можно узнать на
Ранее сообщалось, что «Беларусбанк» объявил о некоторых изменениях по обслуживанию кредитных карт.