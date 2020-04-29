«Прижал к стене и запустил руку под юбку». Байдена обвинили в изнасиловании

Главного конкурента Дональда Трампа на выборах-2020, бывшего вице-президента США Джо Байдена обвиняют в изнасиловании.

Фото со страницы Джо Байдена в соцсети носит иллюстративный характер

Так, пишет DW , накануне 56-летняя Тара Реаде, работавшая ранее в команде политика в Сенате (он в 1973-2009 годах представлял в верхней палате парламента штат Делавэр) сообщила в своем микроблоге, что «бывший босс» ее изнасиловал.

Ранее женщина рассказала, что в 1993-м Байден прижал ее к стене в здании Сената и запустил руку ей под юбку.

На момент публикации материала DW Джо Байден не высказался лично относительно выдвинутых против него обвинений.

Вместе с тем, пресс-служба его избирательного штаба категорически опровергла эти обвинения.

Влиятельные The New York Times и The Washington Post провели собственные расследования обстоятельств, о которых говорила Реаде. При этом они пообщались с ней самой, ее знакомыми и другими бывшими сотрудниками команды Байдена. Однако однозначных доказательств обоснованности обвинений в изнасиловании журналистам пока найти не удалось.

Это уже не первое обвинение на сексуальной почве, выдвинутое против Джо Байдена разными женщинами за последнее время. Так, газета The New York Times пишет о том, что в течение прошлого года еще семь женщин, не считая Тары Реаде, заявляли о том, что Байден касался их или целовал их «в неприятной им манере».