Официально: срочника из Печей с COVID-19 отключили от аппарата ИВЛ, он по-прежнему в госпитале

Военнослужащего срочной службы из 72-го объединенного учебного центра в военном городке Печи (Борисов, Минская область) с подтвержденным COVID-19 отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он остается в госпитале.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик, «с нашим главным медиком мне не удалось связаться, но в части мне подтвердили, что в начале прошлой недели парень уже не нуждался в помощи аппарата искусственной вентиляции легких».

Она утверждает, что состояние солдата оценивается как нормальное: «Он все еще лечится в госпитале, но ему гораздо лучше. Ребята, которые были помещены в изоляцию в палаточный городок, все еще находятся там».

Общую численность заболевших COVID-19 в Вооруженных силах Гаврусик назвать не смогла, сославшись на то, что пока не получила эту информацию от военных медиков.

На вопрос, есть ли заболевшие среди военнослужащих, которые готовятся к параду на 9 мая в Минске, официальный представитель Минобороны заявила: «По состоянию на вчерашний день, я уточняла, никого инфицированного коронавирусом не было. Что касается сегодня, пока со стопроцентной точностью сказать не могу».

Солдат-срочник из Печей стал первым военнослужащим с официально подтвержденным COVID-19 в белорусской армии. 15 апреля его госпитализировали в минский Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил с диагнозом «пневмония». 16 апреля все его подразделение — около 100 человек — было изолировано в палаточном городке на Борисовском полигоне.

17 апреля Гаврусик подтвердила еще два случая коронавирусной инфекции — у двух срочников 83-го инженерно-аэродромного полка в Бобруйске (Могилевская область), их госпитализировали в районную больницу. Сослуживцев солдат изолировали в палаточном городке на аэродроме.

20 апреля официальный представитель Минобороны сообщила о том, что COVID-19 выявлен у офицера воинской части в Гродненской области. Его госпитализировали в одну из больниц областного центра.

После этого о новых случаях коронавирусной инфекции в Вооруженных силах не сообщалось.

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