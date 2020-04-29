Министр: Россия не планирует снижать цену на газ для Беларуси

/ Экономика
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В этом году российская сторона не собирается понижать цену на «голубое топливо» для Беларуси.

Как напомнил глава Минэнерго РФ Александр Новак, действующая цена (127 долларов за 1 тыс. кубометров) закреплена в специальных протоколах правительства Беларуси и «Газпрома», пишет Ъ.

Напомним, на совещании 13 апреля Александр Лукашенко заявил, обращаясь к России, что «если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу».

«Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 долларов за тысячу кубометров, а мы платим 127 долларов. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?» — задал вопрос глава белорусского государства.

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Тэги: цена на газ Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Новак

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