У Бориса Джонсона родился внебрачный ребенок

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын.

Фото с сайта Би-би-си

Ребенок появился на свет в одной из лондонских клиник, пишет Би-би-си .

В офисе премьера отметили, что мать и младенец чувствуют себя очень хорошо.

Напомним, у Джонсона с его второй супругой Марине Уилер (пара была в браке в 1993-2018 годах) четверо детей.

В 2009-м у нынешнего премьера родилась внебрачная дочь от Хелен Макинтайр.

Таким образом, новорожденный стал шестым ребенком действующего премьера.