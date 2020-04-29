У Бориса Джонсона родился внебрачный ребенок

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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын.

Фото с сайта Би-би-си

Ребенок появился на свет в одной из лондонских клиник, пишет Би-би-си.

В офисе премьера отметили, что мать и младенец чувствуют себя очень хорошо.

Напомним, у Джонсона с его второй супругой Марине Уилер (пара была в браке в 1993-2018 годах) четверо детей.

В 2009-м у нынешнего премьера родилась внебрачная дочь от Хелен Макинтайр.

Таким образом, новорожденный стал шестым ребенком действующего премьера.
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Тэги: Великобритания Персона: Борис Джонсон Кэрри Саймондс Хелен Макинтайр Марине Уилер Город: Лондон

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