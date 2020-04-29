У Бориса Джонсона родился внебрачный ребенок
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын.
Ребенок появился на свет в одной из лондонских клиник, пишет
В офисе премьера отметили, что мать и младенец чувствуют себя очень хорошо.
Напомним, у Джонсона с его второй супругой Марине Уилер (пара была в браке в 1993-2018 годах) четверо детей.
В 2009-м у нынешнего премьера родилась внебрачная дочь от Хелен Макинтайр.
Таким образом, новорожденный стал шестым ребенком действующего премьера.