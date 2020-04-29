Биржа: доллар потерял почти три копейки на торгах 29 апреля

Предпоследние апрельские торги на БВФБ завершились существенным ослаблением американской валюты.

Три основные иностранные валюты завершились свои сегодняшние сессии на следующих позициях:

доллар — 2,4361 белорусского рубля (-0,0269 пункта; -1,09%);

российский рубль — 3,3066 белорусского рубля за 100 российских (+0,0093 пункта; +0,28%);

евро — 2,6502 белорусского рубля (+0,0032 пункта; +0,12%).

В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Базовые сорта нефти набирают около 4%, фьючерс Brent оценивается в 23,6 доллара за баррель. На этом фоне российская валюта укрепилась — официальный курс доллара Центробанка РФ на завтра снизился на 88 копеек до 73,6894 рубля.

Нацбанк Беларуси в мартовском комментарии ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.

В марте регулятор потратил 865,5 млн долларов на валютные интервенции для поддержки курса белорусского рубля. За первый месяц весны белорусский рубль ослаб к корзине иностранных валют на 6,6%. По отношению к доллару национальная валюта за месяц потеряла 15,5% стоимости, к евро — 15,3%, к российскому рублю — укрепилась на 1,5%.

7 апреля главный банк страны сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси сократились за март на 1 млрд 18,4 млн долларов, или на 11,6%, и составили на 1 апреля 7,79 млрд долларов.