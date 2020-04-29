В Еврокомиссии считают, что влияние COVID-19 на Беларусь будет очень большим

В Европейской комиссии обеспокоены ситуацией с COVID-19 в Беларуси.

По словам заместителя генерального директора департамента Еврокомиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Катарины Матерновой, «Беларусь не предпринимала таких мер для предотвращения распространения COVID-19, как, например, Грузия, которая отреагировала очень быстро».

29 апреля в ходе онлайн-брифинга она заявила, что «экспоненциональный рост количества случаев в Беларуси свидетельствует о том, что влияние на Беларусь будет очень большое».