Число заразившихся коронавирусом в Беларуси за сутки выросло почти на 1000
Количество умерших в Беларуси от коронавируса нового типа выросло до 84. Такие данные на 29 апреля сообщило Министерство здравоохранения.
Всего заразившимися значатся 13181 человек (за сутки их число увеличилось на 973). Выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего было проведено 168 тыс. 986 тестов.
В Минздраве вновь отметили, что умерли «пациенты с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
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