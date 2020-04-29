Число заразившихся коронавирусом в Беларуси за сутки выросло почти на 1000

Количество умерших в Беларуси от коронавируса нового типа выросло до 84. Такие данные на 29 апреля сообщило Министерство здравоохранения.

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Всего заразившимися значатся 13181 человек (за сутки их число увеличилось на 973). Выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего было проведено 168 тыс. 986 тестов.

В Минздраве вновь отметили, что умерли «пациенты с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

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