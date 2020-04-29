Число заразившихся коронавирусом в Беларуси за сутки выросло почти на 1000

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Количество умерших в Беларуси от коронавируса нового типа выросло до 84. Такие данные на 29 апреля сообщило Министерство здравоохранения.

Фото Depositphotos

Всего заразившимися значатся 13181 человек (за сутки их число увеличилось на 973). Выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего было проведено 168 тыс. 986 тестов.

В Минздраве вновь отметили, что умерли «пациенты с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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