Уже на этой неделе в Беларуси будет до +23°С
В Беларуси уже с завтрашнего дня станет теплее, сообщили в Белгидромете.
Температура воздуха в ближайшие три ожидается следующей:
30 апреля
- ночью от -2°С (по северу) до +11°С (по югу);
- днем +7..+13°С (в юго-восточных районах +14..+17°С).
1 мая
- ночью -3..+3°С (местами +5..+8°С);
- днем +11..+18°С.
2 мая
- ночью +2..+9°С (по юго-западу до +11°С);
- днем +14..+19°С (в юго-восточных районах +20..+23°С).
По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и грозы.