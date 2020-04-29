Уже на этой неделе в Беларуси будет до +23°С

/ Общество
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В Беларуси уже с завтрашнего дня станет теплее, сообщили в Белгидромете.

Температура воздуха в ближайшие три ожидается следующей:

30 апреля

  • ночью от -2°С (по северу) до +11°С (по югу);
  • днем +7..+13°С (в юго-восточных районах +14..+17°С).

1 мая

  • ночью -3..+3°С (местами +5..+8°С);
  • днем +11..+18°С.

2 мая

  • ночью +2..+9°С (по юго-западу до +11°С);
  • днем +14..+19°С (в юго-восточных районах +20..+23°С).

По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и грозы.
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Тэги: погода

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