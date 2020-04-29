VOKA бесплатно покажет два онлайн-концерта — метал-группы ZNICH и Президентского оркестра

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Видеосервис VOKA продолжает серию бесплатных онлайн-концертов белорусских исполнителей и коллективов.

29 апреля в 19:00 в прямом эфире выступит группа ZNICH — один из пионеров направления Folk Pagan Metal в Беларуси. Группу отличает использование аутентичных инструментов, а также сочетание традиционных вокальных приемов с сильным гроулингом.

С 1996 года музыканты выпустила восемь альбомов. В программу онлайн-концерта войдут песни разных лет, а также прозвучат композиции из нового альбома, над которым группа работает сейчас.

30 апреля также в 19:00 состоится большой концерт Президентского оркестра Республики Беларусь

Главный оркестр страны сыграет большую программу из проверенной классики и бессмертных рок-хитов. Одна из композиций прозвучит по заявкам зрителей — среди подписчиков группы VOKA «ВКонтакте» идет голосование за «Танец Феи Драже» Петра Чайковского из балета «Щелкунчик» и Nothing else matters группы Мetallica.

Все желающие смогут увидеть и услышать выступления группы ZNICH и Президентского оркестра у себя дома, зайдя в приложение VOKA на любом устройстве или на сайт voka.tv Авторизация для просмотра не требуется, а после прямого эфира записи концертов выложат в архив видеосервиса.
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Тэги: VOKA онлайн-концерт

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