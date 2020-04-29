Биологи создали растения с круглосуточным свечением

Ученые из Британии и России генетически сконструировали растение со свечением, которое длится в течение всего жизненного цикла.

Новое растение вывели на основе обычного табака. Его особенность в том, что растение не нужно кормить химическими веществами для поддержания свечения, сообщает sciencealert.com .

В конце 2018 года группа исследователей опубликовали статью о биосинтезе грибного люциферина: соединения, которое вызывает свечение в люминесцентных грибах. Они обнаружили, что эти грибы синтезируют люциферин из соединения, называемого кофейной кислотой, на который воздействуют четыре фермента.

«Цикл кофеиновой кислоты, который является метаболическим путем, ответственным за люминесценцию у грибов, был недавно охарактеризован. Сейчас мы сообщаем о световом излучении растений Nicotiana tabacum и Nicotiana benthamiana без добавления какого-либо внешнего субстрата путем встраивания грибных генов биолюминесценции в ядерный геном растения», — отмечается в новой работе.

Кофеиновая кислота (не имеет отношения к кофеину) встречается во всех растениях. Это ключ к биосинтезу лигнина, древесного полимера, который придает клеточным стенкам растений жесткость и прочность. Исследователи пришли к выводу, что можно генетически спроектировать растения, чтобы перераспределить часть их кофейной кислоты в биосинтез люциферина, как это наблюдается в биолюминесцентных грибах.

По словам исследователей, новый табак также примерно в 10 раз ярче, чем другие светящиеся растения с генной инженерией.