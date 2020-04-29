Карантин может привести к 7 млн нежелательных беременностей

В связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса ООН фиксирует многократное увеличение домашнего насилия и нежелательных беременностей по всему миру.

По оценкам Фонда ООН по народонаселению, если режим изоляции продлится еще на полгода, в мире произойдет по меньшей мере 31 млн дополнительных случаев гендерно-обусловленного насилия.

Менее 40% женщин, подвергающихся насилию, обращаются за помощью любого вида или сообщают об этом преступлении. Менее 10% женщин, обращающихся за помощью, идут в полицию. Текущие обстоятельства еще больше затрудняют обращение в полицию, в том числе ограничивают доступ женщин и девочек к телефонам доверия, а также нарушают работу таких государственных служб, как полиция, органы правосудия и социальные службы.

Подобные нарушения могут также поставить под угрозу уход и поддержку, в которых нуждаются пострадавшие, например, клиническое лечение изнасилований, а также охрану психического здоровья и психосоциальную поддержку. Кроме того, если карантин продлится еще полгода, более 47 млн жительниц 114 стран с низким и средним доходом лишатся доступа к противозачаточным средствам. Это в ближайшие месяцы приведет к 7 млн нежелательных беременностей.

«Полученные данные свидетельствуют о катастрофических последствиях пандемии коронавируса для девочек и женщин по всему миру, — говорит глава ЮНФПА Наталья Канем. — Усугубляется неравенство, миллионы девушек и женщин лишены доступа к услугам по планированию семьи».