В Минске судят игроков сборной Беларуси по хоккею

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В суде Московского района Минска началось рассмотрение дела о договорном матче чемпионата Беларуси по хоккею между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом», сообщает TUT.by.

Команда из Молодечно 12 ноября уступила одному из аутсайдеров чемпионата 5:6, ведя по ходу игры 5:1. Выяснилось, что хоккеисты команды Сергей Шелег, Алексей Иванов и Вячеслав Лисичкин согласились проиграть в этой встрече и вовлекли в «дело» Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея. Позже с подачи Сырея к шестерке добавился и Никита Устиненко. За это им обещалось на всех от 7 до 15 тысяч долларов.

О том, что матч будет договорным, знали еще три хоккеиста клуба: Артем Волков, Дмитрий Амброжейчик и Никита Феоктистов. Они отказались «сдавать» игру, но и не сообщили в правоохранительные органы.

Еще до суда федерация оштрафовала на 8100 рублей и дисквалифицировала на год Сергея Шелега, Никиту Устиненко, Алексея Иванова, Станислава Кучкина, Вячеслава Лисичкина, Александра Сырея и Павла Боярчука. Волков, Амброжейчик и Феоктистов оштрафованы на 1350 рублей. 

В отношении Лисичкина, Боярчука и Кучкина вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием).

Среди участников договорных матчей есть и довольно известные хоккеисты. Никита Устиненко выступал за сборную Беларуси на чемпионатах мира. К матчам в составе национальной команды привлекались Сергей Шелег и Павел Боярчук. Вячеслав Лисичкин является игроком команды президента Беларуси.
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Тэги: договорные матчи белорусский хоккей Персона: Сергей Шелег Алексей Иванов Вячеслав Лисичкин Станислав Кучкин Павел Боярчук Александр Сырей Никита Устиненко Артем Волков Дмитрий Амброжейчик Никита Феоктистов

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