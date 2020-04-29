Минобороны изменило план тренировок участников военного парада на День победы

/ Общество
Просмотров: 204

Об этом сообщила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.


Минобороны не считает эпидемиологическую обстановку причиной для отмены военного парада

Так, запланированная на вечер 29 апреля тренировка механизированной колонны без техники состоится, но движение на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей перекрывать не будут.

Тренировка роты почетного караула, намеченная 30 апреля на проспекте Победителей, переносится на 5 и 6 мая на территорию Минской военной комендатуры в бывшем военном городке Уручье.

Состоится как минимум одна генеральная репетиция, однако ее дата пока не определена, сообщила Гаврусик.

Два пролета воздушного эшелона над Заславским водохранилищем (Минским морем) состоятся 30 апреля, как и планировалось.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Минобороны военный парад 9 Мая Персона: Наталья Гаврусик Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко не нужна политика в Министерстве обороны

Лукашенко не нужна политика в Министерстве обороны

«Вопрос недели». Что именно вы празднуете 9 мая?

«Вопрос недели». Что именно вы празднуете 9 мая?

Ленин и Сталин «приняли участие» в акции «Бессмертный полк» в Минске

Ленин и Сталин «приняли участие» в акции «Бессмертный полк» в Минске

Почему в Беларуси широко празднуют 9 Мая, но игнорируют другие славные победы

Почему в Беларуси широко празднуют 9 Мая, но игнорируют другие славные победы