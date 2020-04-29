Минобороны изменило план тренировок участников военного парада на День победы

Об этом сообщила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

Так, запланированная на вечер 29 апреля тренировка механизированной колонны без техники состоится, но движение на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей перекрывать не будут.

Тренировка роты почетного караула, намеченная 30 апреля на проспекте Победителей, переносится на 5 и 6 мая на территорию Минской военной комендатуры в бывшем военном городке Уручье.

Состоится как минимум одна генеральная репетиция, однако ее дата пока не определена, сообщила Гаврусик.

Два пролета воздушного эшелона над Заславским водохранилищем (Минским морем) состоятся 30 апреля, как и планировалось.