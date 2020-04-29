Андрей Юржиц назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям
Указом президента Беларуси Андрей Юржиц назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает
До назначения Юржиц занимал должность начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС.
Ранее Андрей Юржиц возглавлял управление аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Всего у министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко четыре заместителя.