Андрей Юржиц назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям

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Указом президента Беларуси Андрей Юржиц назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает Пул Первого.

Фото mlyn.by

До назначения Юржиц занимал должность начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС.

Ранее Андрей Юржиц возглавлял управление аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Всего у министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко четыре заместителя.
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Тэги: МЧС Персона: Андрей Юржиц Владимир Ващенко

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