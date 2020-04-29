В авиапараде на День победы примут участие 36 воздушных судов

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Первая тренировка воздушного эшелона военного парада прошла 29 апреля над Минским морем, сообщили в Министерстве обороны.

Фото: Минобороны

В этом году желающие могут увидеть в небе над Минском истребители Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные Л-39, военно-транспортные Ил-76, Ан-26, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5. Всего в авиапараде поучаствуют 36 воздушных судов в составе девяти групп.

Минобороны изменило план тренировок участников военного парада.
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Тэги: авиапарад военный парад 9 Мая Минобороны Город: Минск

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