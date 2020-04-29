Торговые сети после требований МАРТ снизили цены на чай и кофе

Цены на чай и кофе снизились почти во всех торговых сетях. Стоимость некоторых марок у отдельных ритейлеров упала практически вдвое. Об этом сообщает сервис Infoprice.by , занимающийся мониторингом цен в крупнейших торговых сетях Беларуси.

Министерства антимонопольного регулирования и торговли ранее потребовало от ритейла отрегулировать цены на социально значимые товары. В перечень вошли мясо, свежая рыба, яблоки, картофель и многие бакалейные товары, в том числе чай и кофе. Торговые сети должны сдерживать цены в течение 90 дней, а максимальная надбавка импортера в этот период не может превышать 10%.

Чай и кофе в этом списке представляют особый интерес, так как традиционно считаются товарами с высокой торговой маржей. Разница в цене на одни и те же марки напитков в разных сетях раньше отличались в полтора раза.

«Цены на некоторые марки чая и кофе снизились на 30%, а на отдельные позиции — вдвое. Конечно, в первую очередь это коснулось тех сетей, где цены на эти продукты были завышены. Наши мониторинги показывали, что у некоторых ритейлеров маржа просто зашкаливала. Те же, кто изначально продавали по честным ценам, сейчас их почти не меняли», — отмечает руководитель сервиса Infoprice.by Роман Андрухов.

Специалисты Infoprice.by изучили цены в шести торговых сетях — «Евроопт», «Хит доставка», «Соседи», «Корона», «Виталюр», «Гиппо» и Green.