В Гомельской области суды начали рассматривать административные дела дистанционно

УВД Гомельского облисполкома и Гомельский областной суд начали дистанционно рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении лиц, к которым применено административное задержание.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, использование такого подхода сократит затраты на перевозку задержанных из ИВС в суды и обратно, а также позволит минимизировать риски распространения COVID-19.

Начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности УВД Алексей Матарас сообщил, что для организации видеоконференции используется программное обеспечение с закрытым кодом.

Первые административные дела по статьям 10.5 (мелкое хищение) и 17.1 (мелкое хулиганство) КоАП рассмотрены удаленно в ИВС Речицкого РОВД. Суд постановил подвергнуть граждан взысканию в виде административного ареста сроком на одни и двое суток соответственно.

Данная практика будет продолжена и в других районах области.