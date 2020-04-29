Правозащитники предлагают разрешить подписываться за выдвижение кандидатов в президенты дистанционно
Участники кампании «Правозащитники за свободные выборы» направили в Центральную избирательную комиссию, Палату представителей и Верховный суд Беларуси ряд предложений об организации президентских выборов в условиях пандемии COVID-19.
В обращении, текст которого опубликован на сайте
Правозащитники предлагают субъектам законодательной инициативы и парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы у избирателей была возможность давать согласие на выдвижение того или иного кандидата в президенты не только подписью на специальном листе члена инициативной группы, но и дистанционно — по почте, в том числе электронной, через службу коротких сообщений и другими способами. Кроме того, они считают необходимым изменить порядок проверки подписей, собранных в поддержку кандидатов.
Заседания коллегиальных органов должны по возможности проводиться в формате видеоконференций. Кроме того, предлагается дать возможность аккредитованным наблюдателям, доверенным лицам кандидатов и СМИ наблюдать за всеми этапами избирательного процесса посредством видеосвязи.
Следующие президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа этого года.