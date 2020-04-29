Минобороны заверило, что среди курсантов Военной академии инфицированных COVID-19 нет

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик.

Она опровергла сведения ряда телеграм-каналов, которые 29 апреля сообщили, что в вузе в экстренном порядке отменили занятия в связи с выявлением большого количества случаев заражения коронавирусом среди курсантов и преподавателей.

«В Военной академии все нормально в плане того, что среди курсантов инфицированных COVID-19 нет — это главное. От занятий освобождены только курсанты, которые участвуют в подготовке к параду. Это, как правило, курсанты с хорошей успеваемостью, дисциплиной, поэтому эти дни они посвящают подготовке к параду — готовят свою форму, готовятся сами. Остальные как учились, так и учатся», — сказала Гаврусик.

«Мы действительно дезинфицируем Военную академию, дезинфекция идет уже с прошлой недели, — добавила она. — С прошлой недели мы активно даем информацию о том, что активно производится дезинфекция объектов гражданской и военной инфраструктуры, в том числе с помощью войск радиационной, химической и биологической защиты. Военная академия дезинфицируется не войсками РХБ-защиты, но тем не менее дезинфекция проводится. Это военный вуз, там большое скопление людей, поэтому дезинфекция — превентивная мера».