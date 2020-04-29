Минчанка спасла соседку от избивавшего ее мужчины

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Старший следователь Московского районного отдела УСК по Минску Елена Борисова защитила женщину от нападения мужчины в подъезде своего дома. 

Фото: СК

Инцидент произошел в выходные 29 февраля — 1 марта. На площадке в подъезде мужчина избивал женщину. Следователь выбежала из квартиры, освободила соседку от захвата нападавшего, а затем заперлась в квартире вместе с пострадавшей.

Мужчина не успокаивался и пытался различными способами добраться до избитой им 38-летней минчанки. Он несколько раз проникал в квартиру следователя через окно (квартира расположена на первом этаже), но Борисова спрятала соседку в шкафу и оказывала нападавшему активное сопротивление вплоть до приезда сотрудников милиции, которых вызвал сын сотрудницы СК.

Задержанный — ранее неоднократно судимый безработный 39-летний мужчина. На данный момент он заключен под стражу.
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Тэги: домашнее насилие Персона: Елена Борисова Город: Минск

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