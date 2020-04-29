«Шахтер» и «Динамо» отыграли в полуфинале Кубка самый зрелищный матч сезона

Солигорчане забили четыре гола за полтайма, проигрывая 0:2, но при общем счете 4:4 в финал вышли гости из Бреста.

Первая игра полуфинала Кубка Беларуси по футболу завершилась в Бресте победой хозяев со счетом 2:0. Ответный матч действующие чемпионы начали так же уверенно: на 20-й минуте забил Савицкий, на 39-й — Гордейчук.

После этого гола динамовцы вели со счетом 4:0 по сумме двух матчей, но игроки «Шахтера» сумели быстро забить четыре гола: на 59-й минуте отличился Иванович, на 61-й и 67-й — Лисакович, на 75-й — Подстрелов. Солигорчанам нужно было забивать еще, но гости смогли сохранить нужный им счет.

В финале динамовцы сыграют с победителем пары БАТЭ — «Славия». Победителя турнира определит поединок в Минске 24 мая.