В Беларуси расширили перечень возможных операций по арестованным счетам

Указ прездента № 150 «совершенствует отношения» при приостановлении операций по счетам и наложении ареста на денежные средства юридических и физических лиц, сообщает его пресс-служба.

Указом расширен перечень операций, которые могут быть проведены по приостановленным (арестованным) счетам. Так, перечень дополнен выплатами работнику при увольнении, удержанными из заработной платы по письменному заявлению работника (профсоюзные взносы, кредиты и другое), выплатами обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование.

Документом разрешено вне очереди и без ограничения размера проводить платежи, необходимые для осуществления экономической деятельности предприятия (чтобы не допустить его остановки), а также платежи по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работников, обеспечению жизнедеятельности граждан (для сохранения социальных гарантий).

Установлены обязательные реквизиты разрешения на проведение расходной операции. «Это позволит перевести такие разрешения в электронную форму и направлять их напрямую в банк, который укажет заявитель», — говорится в сообщении.

Кроме того, указом закреплен порядок проведения расходных операций в отношении новых финансовых инструментов, таких как электронные деньги и электронные кошельки, банковские платежные карточки, система мгновенных платежей.