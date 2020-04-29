Минский электромонтер обокрал магазин

Рабочий вынес четыре бутылки спиртного, электрическую зубную щетку и выручку из кассы.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 24-летний парень работал в организации, осуществлявшей монтаж системы пожарной безопасности в этом магазине. Когда внутри никого не было, злоумышленник похитил имущество общей стоимостью более 740 рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, правоохранители задержали вора.

Похищенные товары нашли у парня дома. Деньги к моменту задержания он успел потратить.