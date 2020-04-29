Беларусь купила 80 тысяч тонн нефти в Саудовской Аравии

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Поставщиком выступает национальная нефтяная компания Saudi Aramco.

Танкер, который уже находится в пути, ожидают в Клайпедском порту 11 мая, откуда сырье доставят в Беларусь по железной дороге. После первой поставки будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве, сообщил телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

В апреле Беларусь получила около 2 млн тонн нефти. Три четверти — это российские поставки трубопроводным и железнодорожным транспортом. Остальной объем — танкерные поставки и собственная добыча.

С начала года российские компании из «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») отказывались поставлять в Беларусь нефть без премии. В Минске же настаивали на ее отмене, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. После трех месяцев переговоров сторонам удалось прийти к соглашению.
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Тэги: Беларусь-Саудовская Аравия импорт нефти нефть белорусские НПЗ Город: Клайпеда

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