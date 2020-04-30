Ученые нашли способ диагностировать аутизм уже в первые месяцы жизни

Врачи могут поставить такой диагноз в возрасте до двух лет, но в большинстве случаев признаки расстройства определяют только к четырем годам и позже.

Ученые Стендфордского медицинского университета определили потенциальный биомаркер аутизма. Так, по мнению экспертов, на него может указывать низкий уровень гормона вазопрессина в спинномозговой жидкости детей младше трех месяцев, пишет портал Stanford Medicine .

Исследование ученые проводили на основе медицинских архивов. Так, были изучены образцы спинномозговой жидкости детей, которые собирали в первые месяцы их жизни для исключения инфекции мозга. Из 913 записей ученые обнаружили 11 пациентов с низкими показателями вазопрессина. В дальнейшем у этих детей был диагностирован аутизм.

«Низкие уровни вазопрессина правильно указали на 7 из 9 случаев будущего аутизма. У двух других детей позже был установлен диагноз "синдром дефицита внимания и гиперактивности"», — говорится в исследовании.