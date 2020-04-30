Беларусь увеличила экспорт услуг на 6,4%, импорт — на 3,2%

По данным Белстата, в январе—феврале 2020 года экспорт услуг, рассчитанный по методологии платежного баланса, составил 1 млрд 406,5 млн долларов и по сравнению с таким же периодом 2019 года увеличился на 6,4%.

Импорт услуг вырос на 3,2% до 750,7 млн долларов. Положительное сальдо составило 655,8 млн долларов (в январе—феврале 2019 года — 595 млн).

Из общего объема экспорта услуг Беларуси на долю стран ЕАЭС приходилось 22,2% (при этом на долю России — 20,7%), стран ЕС — 41,3%, остальных стран — 36,5%. Импорт из стран ЕАЭС составил 30,6% общего объема импорта (при этом из России — 29,5%), стран ЕС — 39,6%, остальных стран — 29,8%.

По доле экспорта в общем объеме лидировали транспортные (42,4%) и компьютерные (26,1%) услуги, импорта — транспортные (36,5%) и строительные (16,5%).