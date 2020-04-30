Пропагандист СБ призвал выслать из страны «никчемную грязь, возомнившую себя прессой»

Роман Рудь рассказал в комментарии под публикацией коллеги Дмитрия Крята о своем отношении к журналистам негосударственных СМИ и блогерам, освещающим пандемию коронавируса в Беларуси.

Роман Рудь. Источник: Facebook

Сам Крят возмутился подачей статистики: «Сидят утырки с калькулятором, чтобы выдать заголовок типа "919 зараженных за сутки. Новый печальный рекорд". Почему нет заголовка: "253 выздоровевших и выписанных из больниц. Новый оптимистичный рекорд"»?

Рудь выразился более грубо: «Назовите меня радикальным или кровожадным, но я очень надеюсь, что по итогам всей этой истории мы соберем эмигрантский пароход. Как в свое время из Крыма в Константинополь. За спекуляцию на беде, за раздувание паники, за трансляцию пустых слухов, за заработки на благотворительности. Всех этих Наших нив и Тут.баев, Адарку Гуштын (журналистка TUT.by — ред.) и Антошку Мотолько, всю эту никчемную грязь под ногтями, возомнившую себя прессой — пинком в Польшу, в компанию со Степкой Путило (NEXTA — ред.) и Наташкой Радиной (главред «Хартии'97» — ред.). Они не нужны стране. Они паразиты на ее теле».

Доказательств, что кто-то зарабатывает на помощи для борьбы с коронавирусом сотрудник «Советской Белоруссии» не привел.

Тандем Крят—Рудь уже «прославился» в августе 2018 года, когда первый назвал главреда TUT.by Марину Золотову и обозревателя БелаПАН Татьяну Коровенкову «удобными в быту дамами», а второй в комментарии добавил: «Под каждым словом подпишусь. Самая трезвая оценка на сегодня».