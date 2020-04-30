Власти подписали поблажки для «тунеядцев»

В соответствии с постановлением Совмина № 220, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, срок начала платы за тепло и газ по полным тарифам для не занятых в экономике перенесли на 1 мая 2021 года.

Речь идет о введении оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по полным тарифам.

После протестов, прокатившихся по стране в феврале—марте 2017 года против декрета «о тунеядцах», документ был скорректирован, но не отменен. 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «Об изменении декрета президента Республики Беларусь». На смену декрету «О предупреждении социального иждивенчества» пришел декрет «О содействии занятости населения».

На его основании власти разработали базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которая заработала 1 декабря 2018 года. Согласно законодательству, внесенные в эту базу граждане будут обязаны оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, газовое и теплоснабжение.

С января 2019 года «социальные иждивенцы» уже оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение.

Первоначально планировалось, что за отопление и газ плату по полному тарифу с не занятых в экономике граждан начнут взимать 1 октября 2019 года, однако правительство перенесло этот срок на 1 мая 2020 года. Теперь эта мера отложена еще на год.