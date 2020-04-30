Лукашенко призвал ужесточить контроль над иностранной безвозмездной помощью

Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем, заявил Александр Лукашенко на совещании 30 апреля.

Фото: president.gov.by

На совещание вынесены вопросы, связанные с предоставлением Беларуси иностранной безвозмездной помощи, а также возможной корректировки действующего порядка ее регистрации.

«Мы видим активизацию наших западных партнеров — различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны».

Официальный лидер напомнил, что по его поручению и в целях снижения нагрузки на бюджет в 2018 году правительство совместно с Управлением делами утвердило комплекс мер по привлечению иностранной безвозмездной помощи.

Реализация этих мер уже дала результат, отметил Лукашенко — за последние три года общий объем помощи составил около 240 млн долларов.

Глава государства пояснил, что жесткий порядок распределения гуманитарной помощи появился после того, когда было замечено, что она идет далеко не на социальные цели.

«На гуманитарной помощи в свое время выросла наша так называемая оппозиция, жила неплохо, фактически ее деятельность, антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи, и установил определенный порядок. Честный и открытый. Если это гуманитарная помощь и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультуру и спорт, здоровье людей, чернобыльские проекты, — всё до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям, я имею в виду здравоохранение», — сказал Лукашенко.

Беларусь, по его словам, открыта для финансирования, направленного на социальные цели, — к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.

«Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге», — подчеркнул Лукашенко.