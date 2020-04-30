Беларусь разместила на Московской бирже пятилетние гособлигации на 10 млрд российских рублей

По сравнению с размещением 2019 года срочность заимствований увеличена с трех до пяти лет.

«В рамках работы по размещению государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации 29 апреля состоялось формирование книги заявок на приобретение выпуска белорусских гособлигаций серии 07 объемом 10 млрд российских рублей на срок 5 лет», — сообщает белорусское Министерство финансов.

Банками — организаторами эмиссии белорусских гособлигаций выступают «Газпромбанк», «Совкомбанк», Банк «Финансовая корпорация Открытие». Соорганизатором эмиссии является Евразийский банк развития.

«Несмотря на ряд неопределенностей, наблюдающихся на финансовых рынках в условиях пандемии, выпуск привлек широкий интерес со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных и брокерских компаний. В книгу поступило более 40 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил 1,3 млрд российских рублей», — подчеркивает Минфин.

Техническое размещение облигаций на Московская бирже состоится 7 мая, уточняет белорусское финансовое ведомство.

Эмиссия осуществляется в рамках зарегистрированного в июле 2019 года проспекта ценных бумаг Республики Беларусь на общую сумму 30 млрд российских рублей. В предыдущий раз размещение трехлетних госбумаг состоялось 7 августа 2019 года, ставка купона была установлена на уровне 8,65% годовых.