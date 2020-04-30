Гродненский дворец Четвертинских продают за 270 тысяч долларов
Дворцовый комплекс XVIII века продают с 2016 года. За это время он подешевел с 2 миллионов долларов. Очередная попытка реализовать историческое здание по улице Ожешко состоится 25 мая.
По
В позапрошлом году самым вероятным покупателем считали китайскую компанию, которая намеревалась открыть гостиницу и ресторан. Помимо этого, в разное время сообщалось, что во дворце будет работать загс, школа талантов, экологический музей.
|Здание по улице Ожешко в Гродно было построено в 1786 году для медицинской академии. В 1795 году король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский подарил постройку князьям Святополк-Четвертинским. При них дворец был перестроен: здесь появились флигели, декоративные балконы и дополнительный этаж. После окончания Второй мировой войны и до 2014 года в дворцовом комплексе размещалась военная комендатура.