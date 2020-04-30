Гродненский дворец Четвертинских продают за 270 тысяч долларов

/ Общество
Просмотров: 236

Дворцовый комплекс XVIII века продают с 2016 года. За это время он подешевел с 2 миллионов долларов. Очередная попытка реализовать историческое здание по улице Ожешко состоится 25 мая.

Фото: Госкомитет по имуществу

По информации Госкомитета по имуществу, новому собственнику достанется историческое трехэтажное здание площадью 1955 «квадратов». Помимо самого дворца, победитель торгов получит 7 прилегающих к нему построек, а также право аренды земельного участка площадью порядка 90 соток на 50 лет.

В позапрошлом году самым вероятным покупателем считали китайскую компанию, которая намеревалась открыть гостиницу и ресторан. Помимо этого, в разное время сообщалось, что во дворце будет работать загс, школа талантов, экологический музей.

Здание по улице Ожешко в Гродно было построено в 1786 году для медицинской академии. В 1795 году король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский подарил постройку князьям Святополк-Четвертинским. При них дворец был перестроен: здесь появились флигели, декоративные балконы и дополнительный этаж. После окончания Второй мировой войны и до 2014 года в дворцовом комплексе размещалась военная комендатура.

Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: аукцион дворец Речь Посполитая Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Олимпийский смартфон Владислава Гончарова выставлен на аукцион

Олимпийский смартфон Владислава Гончарова выставлен на аукцион

Бизнесмен из Иордании купил дворец в Ивьевском районе

Бизнесмен из Иордании купил дворец в Ивьевском районе

Сафронов продал Мулявина за 32 тысячи долларов

Сафронов продал Мулявина за 32 тысячи долларов

Посетителей Гродненского музея встретил король Речи Посполитой

Посетителей Гродненского музея встретил король Речи Посполитой