Гродненский дворец Четвертинских продают за 270 тысяч долларов

Дворцовый комплекс XVIII века продают с 2016 года. За это время он подешевел с 2 миллионов долларов. Очередная попытка реализовать историческое здание по улице Ожешко состоится 25 мая.

Фото: Госкомитет по имуществу

По информации Госкомитета по имуществу, новому собственнику достанется историческое трехэтажное здание площадью 1955 «квадратов». Помимо самого дворца, победитель торгов получит 7 прилегающих к нему построек, а также право аренды земельного участка площадью порядка 90 соток на 50 лет.

В позапрошлом году самым вероятным покупателем считали китайскую компанию, которая намеревалась открыть гостиницу и ресторан. Помимо этого, в разное время сообщалось, что во дворце будет работать загс, школа талантов, экологический музей.